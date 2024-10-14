Олексій Макеєв сказав в ефірі ZDF, що план перемоги містить військові, дипломатичні, економічні та санкційні кроки. Раніше також радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповідав, що днями буде ширша презентація "План примусу Росії до миру" для України.

Дивіться також Столтенберг назвав ключову помилку НАТО щодо війни в Україні

Що сказав посол про План перемоги

Думаю, перші подробиці (Плану перемоги – 24 Канал) буде оголошено найближчими днями. У ньому перераховано військові, дипломатичні, економічні та санкційні кроки, за допомогою яких ми примусимо Росію до цих переговорів,

– розповів дипломат.

За його словами, Київ вже багато зробив для того, щоб втілити формулу миру в життя. Зокрема, у Швейцарії відбувся перший Саміт миру.

Олексій Макеєв пояснив, що:

Київ хоче згуртувати навколо мирного плану якомога більше держав;

Росії варто взяти участь у другій мирній конференції, адже мир означатиме, що Путін також підпише відповідний договір.

Посол України зазначив, що громадянам Німеччини не варто вірити тим, хто просто закликає до миру, а вірити тим, хто щось для цього робить. Дипломат пояснив, що Берлін може відіграти вирішальну роль, бувши лідером в цих мирних переговорах.

До речі, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що План перемоги передбачає запит на додаткові ракети великої дальності. Зокрема, ATACMS і Storm Shadow, і дозвіл стріляти ними по військових цілях у глибині Росії.