Алексей Макеев сказал в эфире ZDF, что план победы содержит военные, дипломатические, экономические и санкционные шаги. Ранее также советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал, что на днях будет более широкая презентация "План принуждения России к миру" для Украины.

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Что сказал посол о Плане победы

Думаю, первые подробности (Плана победы – 24 Канал) будут объявлены в ближайшие дни. В нем перечислены военные, дипломатические, экономические и санкционные шаги, с помощью которых мы принудим Россию к этим переговорам,

– рассказал дипломат.

По его словам, Киев уже много сделал для того, чтобы воплотить формулу мира в жизнь. В частности, в Швейцарии состоялся первый Саммит мира.

Алексей Макеев объяснил, что:

Киев хочет сплотить вокруг мирного плана как можно больше государств;

России стоит принять участие во второй мирной конференции, ведь мир будет означать, что Путин также подпишет соответствующий договор.

Посол Украины отметил, что гражданам Германии не стоит верить тем, кто просто призывает к миру, а верить тем, кто что-то для этого делает. Дипломат объяснил, что Берлин может сыграть решающую роль, будучи лидером в этих мирных переговорах.

Кстати, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что План победы предусматривает запрос на дополнительные ракеты большой дальности. В частности, ATACMS и Storm Shadow, и разрешение стрелять ими по военным целям в глубине России.