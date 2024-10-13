Такое мнение озвучил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel. По его мнению, партнеры должны признать, что инвестируют в военную силу не для того, чтобы вести войну, а чтобы предотвратить ее.

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Экс-генсек НАТО признал большую ошибку Альянса

Как отметил Столтенберг, нужно усвоить этот урок, поскольку в противном случае, ни Россия, ни кто-либо другой не будет воспринимать Североатлантический альянс серьезно. По его словам, в НАТО видели, что российский диктатор Владимир Путин становится все более агрессивным.

Именно поэтому, отмечает Столтенберг, после незаконной аннексии Крыма члены НАТО укрепили оборону. Это впервые после окончания холодной войны они развернули боевые войска на восточном фланге Альянса. Поэтому экс-генсек уверяет, что союзники не закрывали глаза на российскую угрозу.

Несмотря на это бывший генеральный секретарь НАТО до сих пор считает стратегию бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении России правильной.

Было правильно попытаться построить лучшие отношения с Россией после холодной войны. Даже после аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе мы продолжали встречаться в Совете НАТО-Россия. Последний раз в январе 2022 года,

– заявил он.

Ранее он признался, что сожалеет о непредоставлении Украине достаточного количества оружия вовремя. Он также заявил, что берет свою часть ответственности за это. По его словам, до полномасштабного вторжения в НАТО "очень боялись последствий" военной помощи.