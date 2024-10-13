Таку думку озвучив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel. На його думку, партнери мають визнати, що інвестують у військову силу не для того, щоб вести війну, а щоб запобігти їй.

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Ексгенсек НАТО визнав велику помилку Альянсу

Як зазначив Столтенберг, потрібно засвоїти цей урок, оскільки в інакшому випадку, ані Росія, ані будь-хто інший не сприйматиме Північноатлантичний альянс серйозно. За його словами, у НАТО бачили, що російський диктатор Владімір Путін стає все більш агресивним.

Саме тому, наголошує Столтенберг, після незаконної анексії Криму члени НАТО зміцнили оборону. Це вперше після закінчення холодної війни вони розгорнули бойові війська на східному фланзі Альянсу. Тож ексгенсек запевняє, що союзники не закривали очі на російську загрозу.

Попри це колишній генеральний секретар НАТО досі вважає стратегію колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель стосовно Росії правильною.

Було правильно спробувати побудувати кращі відносини з Росією після холодної війни. Навіть після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі ми продовжували зустрічатися в Раді НАТО-Росія. Останній раз у січні 2022 року,

– заявив він.

Раніше він зізнався, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно. Він також заявив, що бере свою частину відповідальності за це. За його словами, до повномасштабного вторгнення в НАТО "дуже боялись наслідків" військової допомоги.