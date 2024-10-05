Він вважає, що після виборів може виникнути новий "імпульс" до врегулювання російсько-української війни. Таку думку колишній генсек озвучив в інтерв'ю для Financial Times.

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Що заявив Столтенберг про війну

Після виборів у США буде деякий новий імпульс, нова ініціатива, щоб спробувати домогтися якогось руху,

– вважає колишній генеральний секретар НАТО.

За його словами, навряд чи після виборів союзники будуть вимагати про капітуляцію України. На його думку, йдеться радше про способи домогтися просування на полі бою в поєднанні з діями за столом переговорів.

"Україна все ще має вирішити (коли вести переговори – 24 Канал). Але нам потрібно створити умови, які дозволять їм сісти з росіянами й отримати щось прийнятне... де вони виживуть як незалежна нація", – додав він.

Крім того, Столтенберг зізнався, що шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї вчасно. Він також заявив, що бере свою частину відповідальності за це. За його словами, до повномасштабного вторгнення в НАТО "дуже боялись наслідків" військової допомоги Україні.