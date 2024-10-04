Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів в інтерв'ю Financial Times, як телефонував Володимиру Зеленському після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Протягом двох днів Столтенберг не міг зв'язатися із президентом України. Зрештою, розмова відбулася. За словами колишнього генсека, вона була дуже "важкою".

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Про що говорили Зеленський і Столтенберг

Столтенберг зізнався, що переживав, що Зеленського спіймають і вб'ють. Водночас український президент просив союзників про безпілотну зону над Україною, однак йому відмовили.

Столтенберг сказав, що не шкодує про своє рішення. Адже НАТО було налаштоване підтримувати Україну, але не брати участі в конфлікті.

Крім того, колишній генсек пригадав свою першу зустріч із Зеленським у 2019 році. Політик визнав, що неодоцінив нашого президента. Столтенберг сказав, що Зеленський йому сподобався, втім, було важко уявити, що він стане військовий лідером.

"Він був недосвідчений. Він ставив найпростіші запитання. Я його абсолютно недооцінив", – розповів ексгенсек Альянсу.

До слова, з 1 жовтня генеральний секретарем НАТО став Марк Рютте.