Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, как звонил Владимиру Зеленскому после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В течение двух дней Столтенберг не мог связаться с президентом Украины. В конце концов, разговор состоялся. По словам бывшего генсека, он был очень "тяжелым". Столтенберг переживал, что Зеленского поймают и убьют.

В то же время украинский президент просил союзников о беспилотной зоне над Украиной, однако ему отказали.

Столтенберг сказал, что не жалеет о своем решении.

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