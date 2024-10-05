Об этом Столтенберг рассказал в большом интервью Financial Times. По его словам, до полномасштабного вторжения в НАТО "очень боялись последствий" военной помощи Украине.

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В НАТО боялись последствий помощи Украине

Столтенберг сожалеет, что Альянс не предоставил Украине "гораздо большую военную поддержку гораздо раньше".

Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были предоставить им больше оружия до вторжения. И мы должны были предоставить им более современное оружие, быстрее, после вторжения. Я беру на себя свою часть ответственности,

– заявил он в интервью.

По словам экс-генсека НАТО, перед февралем 2022 года в Альянсе продолжалась "большая дискуссия" о том, нужно ли предоставлять Украине оружие. Тогда большинство союзников были против, ведь они "очень боялись последствий".

Я горжусь тем, что мы сделали, но это было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Возможно, это могло даже предотвратить вторжение или, по крайней мере, значительно помешало России делать то, что они сделали,

– подытожил Йенс Столтенберг.

К слову, в этом же интервью экс-генсек НАТО рассказал, как Альянс пересекал "красные линии" Путина. По словам Столтенберга, если Путин захочет пойти на эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он сможет придумать все необходимые ему оправдания.