Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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"Пересекли уже многие из них, и он ничего не сделал"

Во всяком случае, я настаивал на пересечении всех тех так называемых "красных линий", которые поставил Путин. И мы их много пересекли, а он ничего не сделал. Реальность такова, что если президент Путин захочет осуществлять эскалацию с применением оружия массового уничтожения, он сможет придумать все необходимые ему оправдания. Пока что мы называем это блефом,

– сказал Столтенберг.

Он вспомнил, что были дни и недели, особенно в начале полномасштабного российского вторжения в Украину, когда НАТО приходилось обсуждать вопрос так называемых российских "красных линий".

"Конечно, вы должны остановиться и подумать, что это, возможно, слишком опасно. Но тогда альтернатива прекратить поддержку Украины из-за определенной риторики, на самом деле не является вариантом", – указал бывший генсек НАТО.

Чиновник также рассказал, что с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину он сформулировал подход НАТО – поддерживать Украину, но не быть частью конфликта.