Такую позицию высказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Подобное заявление он сделал на фоне ударов по ряду украинских городов и данных об участии солдат КНДР на фронте.

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Зеленский обратился к партнерам

Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи. Это условия, когда отсутствие более сильных решений партнеров в поддержку Украины только побуждает Путина вкладываться дальше в террор. Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого мало - конкретные шаги нужны,

– заявил президент.

По его словам, все необходимые шаги предусмотрены в Плане победы. Украина в свою очередь ожидает необходимого большего давления на Россию и большей поддержки нашего государства. Он подчеркнул, что это будет справедливо, поскольку пока четкие решения оттягивают, враг продолжает наносить удары и потери.

"Следующая неделя будет временем нашей очень активной работы с партнерами ради поддержки наших воинов прежде всего воинов на фронте и ради нашей стратегии принуждения России к завершению войны. Мы готовим важные сигналы поддержки", – добавил Зеленский.

К слову, советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не исключают, что определенные военные подразделения КНДР, которые были переброшены в Россию, могут быть развернуты вблизи границы Украины, в районе Курской области. США и партнеры Украины не могут оставить это без внимания.