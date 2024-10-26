Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не исключают, что определенные военные подразделения КНДР, которые были переброшены в Россию, могут быть развернуты неподалеку от границы Украины, в районе Курской области. В США мониторят ситуацию.

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Цель России до сих пор непонятна

По словам Кирби, в США внимательно следят за ситуацией, однако он пока не может раскрывать информации разведки.

Мы считаем, что это, безусловно, возможно, и я бы зашел дальше, чтобы сказать, возможно и даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских подразделений могут быть развернуты в районе Курска,

– подчеркнул советник Белого дома.

В то же время цель этого и роль военных Северной Кореи остается неопределенной.

По предварительным оценкам американской разведки, из КНДР было переброшено в Россию около 3 тысяч военных. По состоянию на сейчас эта цифра могла увеличиться.

Представитель Белого дома также отметил, что Соединенные Штаты общаются с союзниками по этому вопросу. По его словам, ближайшее время могут объявить решение о следующих шагах.