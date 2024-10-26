Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не виключають, що певні військові підрозділи КНДР, які були перекинуті в Росію, можуть бути розгорнуті неподалік від кордону України, в районі Курської області. У США моніторять ситуацію.

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Мета Росії досі незрозуміла

За словами Кірбі, у США уважно стежать за ситуацією, однак він поки не може розкривати інформації розвідки.

Ми вважаємо, що це, безумовно, можливо, і я б зайшов далі, щоби сказати, можливо і навіть ймовірно, що принаймні деякі із цих північнокорейських підрозділів можуть бути розгорнуті в районі Курська,

– підкреслив радник Білого дому.

Водночас мета цього та роль військових Північної Кореї залишається невизначеною.

За попередніми оцінками американської розвідки, з КНДР було перекинуто в Росію близько 3 тисяч військових. Станом на зараз ця цифра могла збільшитись.

Представник Білого дому також наголосив, що Сполучені Штати спілкуються із союзниками стосовно цього питання. За його словами, найближчим часом можуть оголосити рішення щодо наступних кроків.