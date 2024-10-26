Как сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, днем захватчики сбросили на город две ФАБ-250.

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Последствия удара

В результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения.

Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач.

В вечернем обращении президент Зеленский уточнил, что в результате удара по Константиновке пострадали 4 работника полиции.

Враг сбросил бомбы на Константиновку / Фото ОВА

Напомним, что в ночь на 26 октября Россия запустила по Украине почти сотню воздушных средств. Силы ПВО сбили 44 из 91 вражеских дронов, еще 44 дроны были локально потеряны. Также противник использовал 3 баллистические ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 2 ракеты неустановленного типа. В Киеве "Шахед" влетел в многоэтажку, убив 15-летнюю девочку.