Женщине было всего 56 лет. О ее гибели сообщила педагог Людмила Мозговая.

Смотрите также Последствия ночного обстрела Киевщины: обломки упали в 7 районах Киевщины, повреждено здание лицея

Лариса Баталко учила детей любви к рукоделию

Утром в КОВА сообщили, что из-за падения обломков "Шахедов" погибшая женщина получила серьезное ранение в живот.

Лариса Владимировна Баталко работала учителем трудового обучения в Бориспольском лицее "Лидер".

Людмила Мозговая рассказала, что в свое время готовила талантливую педагога к конкурсу "Учитель года", была на ее уроках и видела, как она вдохновенно передавала своим ученикам любовь к рукоделию "как искусству и продолжение народной традиции".

Лариса Владимировна подарила после успешного выступления на конкурсе мне красные маки ручной работы (знала, что люблю эти цветы), которые до сих пор украшают мое оригинальное платье. Красное на черном. Как символ памяти о прекрасном педагоге, искреннего человека, верного профессии учителя,

– написала Людмила Мозговая.

Напомним, что во время этой атаки на Киевщину также незначительные травмы получил мальчик 13 лет.

Обломки сбитых БпЛа зафиксировали во всех 7 районах области: есть повреждения частных домов, общежития, хостела, магазинов, автомобилей, линии электропередач.