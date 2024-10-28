Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает пророссийскими тех, кто посетил саммит БРИКС в российской Казани. К слову, на этой встрече находился также генсек ООН Антониу Гуттериш.

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Зеленский о нейтральности

Украинский лидер назвал нейтральность в войне поддержкой российской стороны.

Нейтральность очень помогает исключительно России. Между агрессором и жертвой не может быть нейтральности,

– подчеркнул он.

По словам Зеленского, нейтральность является "скрытой поддержкой России". Он подчеркнул, что те, кто заявлял о желании помочь решить конфликт и посетил саммит БРИКС выглядят более пророссийскими, а значит, о мире речь не идет, ведь Россия начала полномасштабную войну и продолжает ее.

На саммит БРИКС приехал генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.