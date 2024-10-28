Какое влияние имеет Индия на войну в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди может способствовать более быстрому окончанию войны в Украине. В частности, из-за количества населения, влияние и экономические возможности.

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Владимир Зеленский Президент Украины Моди может влиять на окончание войны. В этом есть большая ценность его в любом конфликте. В этом есть большая ценность Индии, полутора миллиардного населения, которое имеет реальное влияние на это.

Зеленский уточняет, что, если заблокировать определенные возможности для российской экономики, это не даст Кремлю продолжать длительную войну против Украины. Речь идет о доступе Москвы к дешевому энергоресурсу и стабильной работе оборонно-промышленного комплекса России.

Обратите внимание! Зеленский призвал лидеров G20 к активным действиям, чтобы ускорить окончание войны. Президент Украины добавил, что пока проводятся разговоры, украинцы продолжают умирать ежедневно.