Який вплив має Індія на війну в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може сприяти швидшому закінченню війни в Україні. Зокрема, через кількість населення, вплив та економічні можливості.

Читайте також Фінляндія на вимогу "Нафтогазу" заарештувала частину активів Росії

Володимир Зеленський Президент України Моді може впливати на закінчення війни. У цьому є велика цінність його в будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії, півтора мільярдного населення, яке має реальний вплив на це.

Зеленський уточнює, що, якщо заблокувати певні можливості для російської економіки, це не дасть Кремлю продовжувати тривалу війну проти України. Йдеться про доступ Москви до дешевого енергоресурсу та стабільну роботу оборонно-промислового комплексу Росії.

Зверніть увагу! Зеленський закликав лідерів G20 до активних дій, аби прискорите закінчення війни. Президент України додав, що поки проводяться розмови, українці продовжують помирати щоденно.