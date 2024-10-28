Арешт активів Росії

Зокрема мовиться про нерухомість й інші активи на десятки мільйонів доларів.

Читайте також У Китаї за 2024 рік покарали майже 590 тисяч осіб за корупцію

Це перший публічно відомий успішний арешт активів поза межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна в АР Крим в 2014 році. Він є проміжним кроком на шляху до фактичного стягнення активів на користь Групи Нафтогаз. Ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи,

– додали в "Нафтогазі".

Відсотки на невиплачені кошти, як це передбачено арбітражним рішенням, будуть продовжувати накопичуватися до повної виплати компенсації.

Нагадаємо! До вересня 2024 року "Нафтогаз" сплатив майже 67 мільярдів гривень податків.