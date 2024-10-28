Президент України Володимир Зеленський сказав, що вважає проросійськими тих, хто відвідав саміт БРІКС в російській Казані. До слова, на цій зустрічі перебував також генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

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Зеленський про нейтральність

Український лідер назвав нейтральність у війні підтримкою російської сторони.

Нейтральність дуже допомагає виключно Росії. Між агресором і жертвою не може бути нейтральності,

– наголосив він.

За словами Зеленського, нейтральність є "прихованою підтримкою Росії". Він підкреслив, що ті, хто заявляв про бажання допомогти вирішити конфлікт і відвідав саміт БРІКС виглядають більш проросійськими, а значить, про мир не йдеться, адже Росі почала повномасштабну війну та продовжує її.

На саміт БРІКС приїхав генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. Він зустрівся із російським президентом Владіміром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком.