Об этом 30 октября сказал Владимир Зеленский в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы. По словам главы государства, Украину необходимо усилить перед любыми переговорами.

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Зеленский высказался об участии России в Саммите мира

Президент заявил, что Украина готова к участию России во втором Саммите мира, но для этого должен быть создан мирный план. Также необходим план по привлечению стран Глобального Юга.

Зеленский отметил, что Украина готова дополнять свой план пунктами, которые предложат Китай, Бразилия и другие страны, если такие пункты будут основываться на Уставе ООН и помогут остановить боевые действия.

Мы готовы, мы очень открыты. Но когда они услышали, что я готов, они сказали, что Украина хочет только свой план. Нет,

– объяснил президент.

По его словам, Украина в любом случае подготовит мирный план в ноябре. Если будут предложения от других стран, может быть создан совместный план.

Если они (страны Глобального Юга, – 24 Канал) хотят пригласить Путина, хорошо, пусть пригласят. Но есть одна вещь. Он не хочет, потому что не знает, что делать после этой войны, что он будет делать дальше. У нас есть наш план, но он имеет свой собственный план,

– подытожил Владимир Зеленский.

К слову, ранее Зеленский заявил, что готовый документ ко второму Саммиту мира будет уже в ноябре. Президент убежден, что этот саммит поставит точку в войне и после него безопасность Украины будет надежно гарантирована.