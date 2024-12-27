Про це заявив під час прес-конференції речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає 24 Канал. Він також повідомив, що Україна не вірить заяві Лаврова про пропозицію Франції налагодити діалог із Росією щодо війни без участі Києва.

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Як триває підготовка до саміту

За словами Тихого, Україна перебуває в сильній дипломатичній позиції, завершивши необхідні підготовчі кроки для другого Саміту миру. Однак для успішного проведення і результативності зустрічі потрібна додаткова організаційна робота.

Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно,

– наголосив речник МЗС.

Київ намагається реалізувати все якомога швидше, але йому потрібні результати, а не "подія заради події". Тож терміни, які озвучувались раніше, були лише орієнтовними.

Зараз у світі відбуваються "тектонічні процеси" – у європейських країнах, нова адміністрація в США. Україна попередньо провела всі тематичні конференції, щоб узгодити спільні позиції.

Що відомо про другий Саміт миру

До слова, раніше повідомлялося, що другий Саміту миру мав пройти в листопаді. Про це Володимир Зеленський сказав під час візиту до Франції, коли представляв План перемоги України Емануелю Макрону.

Водночас західні ЗМІ писали, що Україна хоче провести другий Саміт миру у грудні цього року, і що на ньому хочуть бачити представників Росії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що ініційований Україною саміт має закінчитися конкретним результатом. За словами Зеленського, документ уже готовий, і Київ чекає об'єднаної позиції всіх країн, а також ставлення Трампа до цього документа після його інавгурації.