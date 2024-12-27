Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу Україна не вірить заяві Лаврова про те, що Франція нібито пропонувала Росії налагодити діалог щодо війни без участі України. Про це пише 24 Канал із посиланням на NV.

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Росія хоче сіяти розбрат

Тихий наголосив, що у нас нема підстав вірити Росії, проте є підстави вірити нашим союзникам.

Мета цих коментарів зрозуміла – посіяти розбрат між Україною та Францією, між Україною та союзними, між союзниками. Це загальна стратегія Росії, якої вони постійно дотримуються,

– пояснив речник.

Крім того, речник МЗС підкреслив, що Лавров не просто злочинець, який винен у злочинній агресії Росії проти України, але ще й патологічний брехун. Він нагадав, що це та сама людина, яка заявляла про те, що бомбардування пологового будинку в Маріуполі, звірства росіян в Бучі – це постановки та фейки.

Тихий сказав, що після цього довіряти його словам – це не поважати себе.