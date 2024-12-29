Про це розповідає 24 Канал з посиланням на TV2. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підкреслив, що Данія не стикається з прямою військовою загрозою з боку Росії, оскільки є частиною НАТО.
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Данія відреагувала на погрози Лаврова
Троельс Лунд Поульсен наголосив, що Данія має безпекову парасольку, яка забезпечить безпеку у разі конфлікту. Він додав, що не знає, що саме мають на увазі росіяни під "військово-технічним характером" заяв.
Поульсен припустив, що це може бути спроба саботажу постачання зброї Україні і навчання українських пілотів.
За його словами, ці заяви є частиною добре організованої пропагандистської кампанії Росії, спрямованої на залякування країн, що підтримують боротьбу України за свободу.
На заяви Лаврова також відреагували в Міністерстві закордонних справ Данії. Глава відомства Ларс Льокке Расмуссен зазначив, що Росія вже не вперше "брязкає зброєю", а Данія продовжить підтримку України.
Це абсолютно законно – підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія є агресором,
– наголосив він.
До слова, Данія збільшує фінансування оборони в Гренландії на тлі заяв Трампа про купівлю острова, інвестуючи до 1,6 мільярда доларів у військові потреби.
Оборонний пакет включає закупівлю кораблів, безпілотників, модернізацію аеропорту та розширення Арктичного командування.