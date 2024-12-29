Відповідно до опитувань великі шанси на перемогу має партія ХДС. Як розповів 24 Каналу кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, лідер цієї політичної сили Фрідріх Мерц позитивно відгукується про Україну.

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Чого чекати від виборів

Якщо Фрідріх Мерц стане канцлером, то можемо сподіватися, що за його урядування допомога Україні продовжиться. Очевидно, що ХДС не зможе отримати монобільшість, тому їм доведеться домовлятися про коаліцію. Серед претендентів – Соціал-демократична партія Німеччина. Її представником є чинний канцлер Олаф Шольц.

Думаю, після виборів ми побачимо оновлену Німеччину, але її підтримка України збережеться. Хоча також варто розуміти, що офіційний Берлін орієнтуватиметься на нові реалії, особливо ті, що стосуються американської політики та адміністрація Дональда Трампа,

– сказав Станіслав Желіховський.

Навряд чи будуть серйозні наслідки для двосторонніх відносин між Україною та Німеччиною. Але треба звернути увагу, що серед німців набирають підтримки ультраправі та ультраліві популістичні партії.

Ця тенденція є загрозливою, адже в майбутньому такі сили можуть ще більше набирати голосів, особливо, якщо будуть економічні негаразди в Німеччині, не визначена ситуація з нелегальною міграцією, або якщо триватиме активна фаза російсько-української війни,

– додав експерт-міжнародник.

Ці фактори впливають на настрої німців, адже люди розуміють, що Німеччина зараз є другим у світі донором після Сполучених Штатів в контексті допомоги Україні. Не всі позитивно сприймають цей факт, особливо зважаючи на те, що всередині країни зменшують певні статті бюджету, щоб передати кошти нашій державі.

Популістичні сили на цьому спекулюють, тож тренд небезпечний, але, скоріш за все, тріумфу ультраправих і ультралівих популістичних партій не відбудеться.