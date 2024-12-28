Про це розповідає 24 Канал з посиланням на t-online. За словами Шольца, Мерц спочатку підтримував їх доставку, але змінив свою думку перед регіональними виборами у Німеччині.
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Політична напруга у Німеччині
Шольц назвав дії опонента "небезпечним зигзагоподібним курсом".
Це те, що я називаю небезпечним зигзагоподібним курсом,
– заявив Шольц.
Канцлер також підтвердив свою незгоду з постачанням ракет Taurus, які Україна вже давно просить у Німеччини.
Мерц є головним суперником Шольца на загальнонаціональних виборах, запланованих на 23 лютого 2025 року, де ХДС наразі має перевагу в опитуваннях.
Шольц також прокоментував свою нещодавню телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, яку критикував президент України Володимир Зеленський.
Канцлер застеріг від завищених очікувань, зазначивши, що Німеччина не зменшить свою підтримку України, оскільки є другим за величиною прихильником України після США.