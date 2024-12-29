Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на TV2. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что Дания не сталкивается с прямой военной угрозой со стороны России, поскольку является частью НАТО.

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Дания отреагировала на угрозы Лаврова

Троэльс Лунд Поульсен отметил, что Дания имеет зонтик безопасности, который обеспечит безопасность в случае конфликта. Он добавил, что не знает, что именно имеют в виду россияне под "военно-техническим характером" заявлений.

Поульсен предположил, что это может быть попытка саботажа поставок оружия Украине и обучения украинских пилотов.

По его словам, эти заявления являются частью хорошо организованной пропагандистской кампании России, направленной на запугивание стран, поддерживающих борьбу Украины за свободу.

На заявления Лаврова также отреагировали в Министерстве иностранных дел Дании. Глава ведомства Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что Россия уже не впервые "бряцает оружием", а Дания продолжит поддержку Украины.

Это абсолютно законно – поддерживать способность Украины защищать себя, и мы будем продолжать нашу поддержку. Россия является агрессором,

– подчеркнул он.

К слову, Дания увеличивает финансирование обороны в Гренландии на фоне заявлений Трампа о покупке острова, инвестируя до 1,6 миллиарда долларов в военные нужды.

Оборонный пакет включает закупку кораблей, беспилотников, модернизацию аэропорта и расширение Арктического командования.