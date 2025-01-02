Об этом заявил офицер бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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План молниеносного наступления удалось сорвать

Вместо того чтобы в ключевой момент полностью задействовать весь свой значительный наступательный потенциал, противник использует его постепенно, уже в течение нескольких месяцев.

Вероятно, силами наших защитников удалось сорвать план противника – молниеносное наступление по всей линии боевого соприкосновения,

– отметил Черняк.

Он сказал, что сейчас ситуация на поле боя остается чрезвычайно напряженной, однако "все могло быть гораздо хуже".

Стараемся держать определенные рубежи,

– добавил офицер.

К слову, в ОСУВ "Хортица" рассказали, что Покровское направление – одно из самых ожесточенных на фронте. Там россияне продолжают наступать группами, накапливая личный состав. Они пытаются продвинуться к городу Покровск через соседние населенные пункты. Силы обороны готовятся к любому развитию событий на этом направлении.