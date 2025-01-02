И хотя боев в городе сейчас нет, Силы обороны готовятся к любому развитию событий на этом направлении. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица", майор Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что происходит на Покровском направлении

В ОСУВ "Хортица" рассказали, что сейчас на Покровском направлении наблюдается одна из самых тяжелых ситуаций, враг продолжает попытки наступать группами. Бойцы готовы к обороне населенного пункта, однако раскрыть всех деталей не могут.

Я должен убедить, что рассматриваются все варианты событий, и есть готовые планы на все варианты развития событий на фронте. Хотя сейчас в принципе мы верим в себя, потому что нашу линию, в том числе в Покровске держат квалифицированные, опытные военные, и противнику наносят серьезное поражение,

– рассказал спикер.

По его словам, враг прекратил применять тактику "грубой силы", и пытается обходить через соседние населенные пункты. К слову, по последнему обновлению Генштаба в течение минувших суток на Покровском направлении украинские защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора

Бои продолжались в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоелизаветовки, Луча, Зеленого, Новооленевки, Шевченко, Даченского и Нововасильевки.