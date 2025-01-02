І хоч боїв у місті зараз немає, Сили оборони готуються до будь-якого розвитку подій на цьому напрямку. Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Покровському напрямку

В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що наразі на Покровському напрямку спостерігається одна з найважчих ситуацій, ворог продовжує спроби наступати групами. Бійці готові до оборони населеного пункту, однак розкрити усіх деталей не можуть.

Я маю переконати, що розглядаються усі варіанти подій, і що є готові плани на усі варіанти розвитку подій на фронті. Хоча зараз впринципі ми віримо в себе, бо нашу лінію, в тому числі у Покровську тримають кваліфіковані, досвічені військові, і противнику завдають серйозного ураження,

– розповів речник.

За його словами, ворог припинив застосовувати тактику "грубої сили", і намагається обходити через сусідні населені пункти. До слова, за останнім оновленням Генштабу протягом минулої доби на Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора

Бої тривали в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.