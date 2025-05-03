Про це пише 24 Канал з посиланням на огляд британської розвідки.

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Втрати російської армії

Британська розвідка проаналізувала загальні втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Так, втрати ворога складають приблизно 950 тисяч (загиблих і поранених).

Протягом перших чотирьох місяців 2025 року Росія за оцінками, які наводяться в огляді розвідки Британії, ймовірно втратила приблизно 160 тисяч осіб.

Якщо такі показники втрат збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду втрат особового складу, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат,

– ідеться в огляді.



Втрати російської армії / Інфографіка британської розвідки