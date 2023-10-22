Ізраїльське видання з’ясувало, що домен ХАМАСу наразі розміщений в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), але родом саме з Росії.

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Росіяни допомагають ХАМАС тримати сайт "на плаву"

Підтримкою домену офіційного сайту ХАМАС займається російська компанія Selectel. Це петербурзький провайдер хмарної інфраструктури, який було засновано у 2009 році. Наразі компанія є одним з найбільших операторів ЦОД в Росії.

Всього Selectel має вісім дата-центрів, які розташовані у Росії У травні 2023 року стало відомо, що компанія планує вийти на IPO і вибирає майданчик для розміщення. Провайдер змінив материнську компанію – нового власника зареєстровано в ОАЕ.

Засновник Selectel має громадянство Ізраїлю

Варто зазначити, що засновником Selectel та головою ради директорів є Лев Левієв – співзасновник забороненої в Україні російської соцмережі "ВКонтактє". Іронічно, що окрім російського громадянства він має ще й ізраїльське.

Тим часом по всьому світі продовжуються хакерські атаки. На початку жовтня ми повідомляли, що китайська хакерська група проникла в критичну інфраструктуру США. Хакери організовують широкомасштабні атаки на маршрутизатори Cisco, встановлені в критично важливих секторах Сполучених Штатів. Атаки, які тривають вже певний час, викликали тривогу в американських і японських службах безпеки та у правоохоронних органах.