Дело в том, что на борту находилась спикер российского МИД Мария Захарова, которая находится под санкциями. Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок заметил 24 Каналу, что это показательная история.

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Отказ Болгарии показательный

Валерий Клочок отметил, что ОБСЕ решили дать слово Лаврову и понять риторику Кремля. Однако европейцы демонстрируют свое несогласие с присутствием, в частности, Захаровой. У Лаврова тоже санкции в ЕС.

Такие вещи знаковые. "Мы с вами пообщаемся, но не надейтесь, что будет так, как вы хотите. Диалог может быть, но на наших условиях". На мой взгляд, эта история очень показательная. Хорошо, что европейцы в этой части остаются последовательными,

– сказал он.

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