Сейчас в ЕС не видят признаков нарушения международных обязательств со стороны Украины. Об этом заявил представитель по вопросам внешней политики Еврокомиссии Питер Стано, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Как заявление Украины повлияет на помощь от партнеров

В Еврокомиссии отреагировали на заявку Украины в Совет Европы о частичном приостановлении действия некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека из-за объявленного военного положения.

Питер Стано отметил, что Совет Европы не является институтом ЕС, однако для Евросоюза соблюдение прав человека является важным элементом.

Уважение к фундаментальным правам и свободам, конечно, чрезвычайно важно для нас. И это связано как с процессом вступления Украины в ЕС, который регулярно оценивается, так и с предоставлением макрофинансовой помощи,

– завил Стано.

Заметим, что в Брюсселе не видят оснований, что Украина намеренно не будет выполнять обязательства перед своими партнерами, или нарушать европейские ценности. Представитель Еврокомиссии добавил, что в ЕС понимают, в каких сложных условиях приходится работать Украине.

Украина отступила от Конвенции по правам человека: что это значит

В связи с введением военного положения в Украине, страна заявила об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах. Согласно документу, военное руководство Украины имеет право ограничивать ряд прав и свобод граждан на период военного положения.

Среди ограничений, которые могут быть введены на территории, где действует военное положение, является принудительное изъятие имущества для нужд государства, установление комендантского часа, ограничение свободы передвижения граждан, проведение досмотра вещей и транспортных средств, а также запрет на мирные собрания и массовые мероприятия.

Эти шаги, как утверждается, предпринимают с целью обеспечения безопасности и эффективного управления в условиях войны.