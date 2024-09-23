Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" від 18 травня 2024 року чітко регламентує, хто саме з працівників освітньої сфери може скористатися відстрочкою. Про це пише Новини Live.

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Хто з вчителів має право на відстрочку

Відстрочку можуть отримати лише ті, хто займається науково-педагогічною діяльністю в закладах вищої та фахової передвищої освіти та має науковий ступінь.

До цієї категорії також належать і вчителі середніх шкіл та професійно-технічних закладів. Однак за умови, якщо їхнє навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки. Тобто якщо вчитель працює менше або за сумісництвом, його можуть призвати до лав ЗСУ.

Чи зберігається робоче місце для мобілізованих освітян Для тих, кого мобілізували, закон гарантує збереження робочого місця і посади. Також роботодавець не має права звільнити мобілізованого освітянина, тож після демобілізації працівник зможе повернутися до викладацької діяльності на тому ж місці. Водночас закон не зобов’язує роботодавця виплачувати мобілізованому працівнику зарплату під час його служби.

Варто зазначити, що лаборанти, методисти, бібліотекарі та інші працівники не підпадають під дію закону про відстрочку.