Уже утром 2 июля на Чугуевщине грузовик наехал на взрывной предмет. К счастью, водитель не ранен, но полностью уничтожено транспортное средство. Такой информацией поделилась корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Какие последствия от подрыва на "лепестке"

Украинские саперы всеми силами пытаются разминировать деоккупированные территории, однако для этого нужно больше времени. На поля Изюмского района рекомендуется заходить только в специальной одежде. Ведь достаточно сложно разглядеть "лепесток" среди травы, понадобится несколько минут, чтобы различить его на фоне камней и земли. А это время может стоить максимум жизни, по меньшей мере – тяжелым ранением.

Чаще всего ампутация стопы или ее части. Если "лепесток" берут в руки – это ампутация пальцев или вообще руки,

– подчеркнула Анна Черненко.

Начальник отделения пиротехнических работ ГСЧС Украины Дмитрий Хомич рассказал, что один из участков поля под Изюмом фактически усеян "лепестками". Они расположены среди достаточно высокой травы, что затрудняет продвижение. В свою очередь, мина достаточно коварная и небольшого размера, ее вес около 80 граммов, примерно как два маленьких коробка спичек.

Обращайте внимание на таблички с надписью "мины" или "опасность". Не рискуйте собой ради рыбалки или работы в поле, если бы это не было нужно, пока не дали разрешение саперы,

– констатировала корреспондентка.

Другие случаи подрывов на минах

В селе Харьковского района 7-летний мальчик нашел фрагмент "лепестка". Боеприпас взорвался у него в руках. Ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Еще один подрыв произошел в Харькове. Этим делом занимаются правоохранители, пока не понятно, что это за снаряд и откуда взялся. Открыто уголовное производство.

Третий случай обернулся трагедией – погибли мужчина и женщина. Их машина наехала на противотанковую мину в селе Слобожанское. Мужчина погиб на месте, женщина – по дороге в больницу.