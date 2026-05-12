Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал 24 Каналу, что россияне имеют возможность сбрасывать легкие мины с помощью дронов. Преимущественно они это делают вблизи населенных пунктов, которые расположены вдоль Черного моря и реки Днепр. Также их активность фиксируют несколько вглубь трассы Херсон – Николаев.

Нельзя сказать, что здесь есть какая-то системная работа, чтобы заблокировать движение. В основном это попытка нажать на психику и так уставших людей. Ведь кто-то едет и понимает, что там могут быть мины.

Сколько территорий уже удалось разминировать?

По словам Кима, всего на территории Николаевской области было более 800 тысяч гектаров, которые нужно было разминировать. По состоянию на май 624 тысячи гектаров полностью или частично разминированы.

В 2026 году планируют разминировать еще 34 тысячи гектаров. Сам процесс является многоступенчатым. Где-то сейчас идет обследование, где-то уже разминируют. На определенных территориях есть особенно плотное минирование. В общем сейчас удалось разминировать почти 80% земель, которые в этом нуждались.

Жилой сектор разминировали еще раньше. В основном сейчас разминируют земли сельскохозяйственного назначения. Там еще есть посадки и некоторые другие виды земель, которые нуждаются в разминировании. Но приоритет сейчас – сельскохозяйственные земли,

– отметил Ким.

Россияне применяют мины-"лепестки"

Мины-"лепестки" являются особенно опасными для гражданского населения. Россияне имеют возможность дистанционно сбрасывать их на сравнительно значительные территории. Особенно это касается прифронтовых районов, где враг регулярно разбрасывает эти мины. Такие случаи неоднократно фиксировали, в частности, на территории Николаевской и Херсонской областей.

Команда проекта Dovidka.info Центра стратегических коммуникаций совместно с Херсонской ОВА и Херсонской МВА сообщала, что россияне способны разбрасывать "лепестки" на расстояние до 70 километров.

Специалисты неоднократно отмечали, что чрезвычайно важно донести эту информацию детям. Ведь они могут воспринять необычную находку за игрушку.

Начальник отделения пиротехнических работ ГСЧС Украины Дмитрий Хомич рассказывал 24 Каналу, что мины-"лепестки" обычно достаточно небольшого размера величиной с два коробка спичек. Поэтому их бывает сложно заметить. К сожалению, эта мина может нанести серьезные травмы. Возможна как ампутация стопы, так и ее части. Если мину возьмут в руку, то может быть ампутация пальца или даже руки.

Обратите внимание! В Харьковской области 7-летний мальчик взял в руки мину-"лепесток". Она взорвалась у него в руках. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также Россия начала использовать новые мины-"пряники", которые сбрасывают с беспилотников. Их зафиксировали в Херсонской области. Пресс-офицер Нацполиции Херсонской области Андрей Кованый объяснил, что враг начал применять эти мины из-за дефицита "лепестков".

Мины-"лепестки" – это еще боеприпас советского производства. А "Пряник" – современная. Оккупанты печатают корпус на 3D-принтере из пластика. Размер – до 10 сантиметров.

Как война повлияла на Николаевскую область?

В начале полномасштабной войны российские оккупанты продвигались в Николаевской области в направлении Вознесенска. Однако Силы обороны Украины отбили наступление врага и уже весной отбросили его ближе к Херсонской области.

Морские порты на Николаевщине не функционируют еще с начала полномасштабной войны. Российские оккупанты захватили Кинбурнский полуостров, который соединен с левобережьем Херсонской области. Это дает врагу возможность блокировать проход кораблей в порты в Николаеве и Херсоне.

Виталий Ким заметил, что расстояние с Кинбурнской косы до кораблей, которые выходили из портов, составляла около 1 километра. Это дало возможность врагу обстреливать суда фактически из любого оружия. Именно поэтому пришлось прекратить морскую навигацию. Порты заработают только тогда, когда будет восстановлен контроль над Кинбурнской косой.