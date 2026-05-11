Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал 24 Каналу, что морские порты пока не работают не из-за ситуации с безопасностью. Все из-за географии региона.

Почему не работают николаевские порты?

Российские оккупанты оккупировали Кинбурнскую косу еще в 2022 году, чем фактически перекрыли выходы из николаевских портов. Сначала еще были попытки кораблей проходить мимо нее. Но враг сразу обстреливал суда.

На выходе расстояние до Кинбурнской косы составляет около 1 километра. Это дает врагу возможность обстреливать корабли фактически из любого оружия, что они и делали. Поэтому мы были вынуждены остановить морскую навигацию,

– отметил Ким.

Крупный бизнес еще может работать в условиях обстрела портов. Россияне атакуют одесские порты, но работа там не прекращалась. Но в случае с Николаевщиной проблема именно в том, что россиянам слишком легко дотянуться до кораблей. Поэтому они заработают лишь тогда, когда будет освобождена Кинбурнская коса.

Сейчас у нас нет возможности запустить порты. Россияне имеют сообщение по суше с Кинбурнской косой. Логистически они в выигрышной ситуации. Поэтому пока не можем разблокировать проход к морю,

– отметил Ким.

Добавим, российские оккупанты регулярно обстреливают территорию Николаевской области. К примеру, 1 мая российские "Шахеды" атаковали Николаев, где повредили жилые дома и энергетическую инфраструктуру. 7 мая враг ударил по пассажирскому локомотиву на Николаевщине. К счастью, тогда никто не пострадал.

Даже в таких условиях местные продолжают вести хозяйство. Так, 14-летний школьник из Николаевской области уже несколько лет выращивает овощи в теплицах. Парень самостоятельно обустроил две теплицы, где выращивает помидоры, огурцы, клубнику. Он мечтает со временем создать собственную агрофирму.

Что известно о Кинбурнской косе?

Кинбурнская коса – песчаная коса, которая расположена на территории Николаевской области и "соединена" с левобережьем Херсонской области. Она является продолжение Кинбурнского полуострова, протяженность которого – 45 километров.

Российские оккупанты захватили Кинбурнскую косу еще в марте 2022 года. Фактически россияне получили возможность контролировать весомый участок акватории Черного моря. Именно в этом месте сходятся выходы из портов Николаева и Херсона. С тех пор они фактически не функционируют.

Россия фактически превратила Кинбурнскую косу в зону боевых действий, о чем в свое время говорил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. Периодически россияне используют полуостров для артиллерийских обстрелов Николаевщины и Херсонщины. Там регулярно происходят пожары, на что оккупанты фактически не обращают внимания.