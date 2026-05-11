Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів 24 Каналу, що морські порти наразі не працюють не через безпекову ситуацію. Все через географію регіону.

Чому не працюють миколаївські порти?

Російські окупанти окупували Кінбурнську косу ще в 2022, чим фактично перекрили виходи з миколаївських портів. Спершу ще були спроби кораблів проходити повз неї. Але ворог одразу обстрілював судна.

На виході відстань до Кінбурнської коси становить десь 1 кілометр. Це дає ворогу можливість обстрілювати кораблі фактично з будь-якої зброї, що вони й робили. Тому ми були змушені зупинити морську навігацію,

– зазначив Кім.

Великий бізнес ще може працювати в умовах обстрілу портів. Росіяни атакують одеські порти, але робота там не припинялася. Але у випадку з Миколаївщиною проблема саме в тому, що росіянам надто легко дотягнутися до кораблів. Тому вони запрацюють лише тоді, коли буде звільнена Кінбурнська коса.

Зараз у нас немає можливості запустити порти. Росіяни мають сполучення по суходолу з Кінбурнською косою. Логістично вони у виграшній ситуації. Тому поки не можемо розблокувати прохід до моря,

– зауважив Кім.

Додамо, російські окупанти регулярно обстрілюють територію Миколаївської області. До прикладу, 1 травня російські "Шахеди" атакували Миколаїв, де пошкодили житлові будинки та енергетичну інфраструктуру. 7 травня ворог вдарив по пасажирському локомотиву на Миколаївщині. На щастя, тоді ніхто не постраждав.

Навіть в таких умовах місцеві продовжують вести господарство. Так, 14-річний школяр із Миколаївщини вже кілька років вирощує овочі в теплицях. Хлопець самостійно облаштував дві теплиці, де вирощує помідори, огірки, полуницю. Він мріє з часом створити власну агрофірму.

Що відомо про Кінбурнську косу?

Кінбурнська коса – піщана коса, яка розташована на території Миколаївської області та "з'єднана" з лівобережжям Херсонської області. Вона є продовження Кінбурнського півострова, протяжність якого – 45 кілометрів.

Російські окупанти захопили Кінбурнську косу ще в березні 2022 року. Фактично росіяни отримали можливість контролювати вагому ділянку акваторії Чорного моря. Саме в цьому місці сходяться виходи з портів Миколаєва та Херсона. З того часу вони фактично не функціонують.

Росія фактично перетворила Кінбурнську косу на зону бойових дій, про що свого часу говорив речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Періодично росіяни використовують півострів для артилерійських обстрілів Миколаївщини та Херсонщини. Там регулярно стаються пожежі, на що окупанти фактично не звертають уваги.