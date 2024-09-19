На території заповідника часто вирують пожежі, на які окупантам байдуже. Про це в етері "Суспільне новини" розповів речник Військово-морських сил капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

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Яка ситуація на Кінбурнській косі

За словами Плетенчука, росіяни облаштували свої позиції на Кінбурнській косі і періодично проводять звідти обстріли, від яких потерпає південна частина Миколаївської області, Дніпровсько-Бузький Лиман і Херсонщина.

Речник зазначив, що на свої атаки росіяни отримують відповідь від ЗСУ, тому територія Кінбурнської коси стає полем бою.

"Внаслідок цього можуть відбуватися займання, лісові пожежі. Тому, на жаль, такі факти мають місце, тому що зараз це фактично зона бойових дій, і достатньо активних", – пояснив Плетенчук.

Нагадаємо, що 9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на Кінбурнську косу. Внаслідок цього було знищено десятки окупантів та їхню техніку.