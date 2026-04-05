Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Яку тактику використовує ворог?
"Флеш" пояснив, що росіяни діють наступним чином: великий дрон прилітає в тил, потім опускається та скидає міну на дорогу або поруч із нею.
Звичайно, наш противник також мінує дороги вглиб України на глибину 10 – 20 кілометрів, не розбираючись, хто поїде цією дорогою,
– додав радник міністра оборони.
За його словами, міна спрацьовує при наближенні автомобіля до неї на основі магнітного датчика.
У своєму дописі "Флеш" також показав наочний приклад, як може виглядати такий спосіб мінування та закликав мешканців прикордонних регіонів звертати увагу на невідомі предмети на дорогах.
Як виглядає дистанційне мінування / Фото: "Флеш"
Що зараз відбувається на фронті?
За даними DeepState, Сили оборони України зачистили ділянки поблизу трьох населених пунктів – біля селищ Новоселівка та Січневе на Дніпропетровщині, а також біля Степногірська, що на Запоріжжі.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України з кінця січня повернули під контроль 480 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку. За його словами, попри постійні атаки, українські військові утримують позиції та завдають значних втрат ворогу.
Російське міноборони нещодавно заявило про "захоплення усієї Луганщини". Однак у Третій штурмовій бригаді спростували заяву росіян та зазначили, що ЗСУ контролюють населені пункти Надія, Новоєгорівка та Греківка.