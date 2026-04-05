Про це повідомив фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Читайте також У Нікополі росіяни розкидають листівки з погрозами: влада попереджає про інформаційну атаку

Яку тактику використовує ворог?

"Флеш" пояснив, що росіяни діють наступним чином: великий дрон прилітає в тил, потім опускається та скидає міну на дорогу або поруч із нею.

Звичайно, наш противник також мінує дороги вглиб України на глибину 10 – 20 кілометрів, не розбираючись, хто поїде цією дорогою,
– додав радник міністра оборони.

За його словами, міна спрацьовує при наближенні автомобіля до неї на основі магнітного датчика.

У своєму дописі "Флеш" також показав наочний приклад, як може виглядати такий спосіб мінування та закликав мешканців прикордонних регіонів звертати увагу на невідомі предмети на дорогах.

Як виглядає дистанційне мінування / Фото: "Флеш"

Що зараз відбувається на фронті?

  • За даними DeepState, Сили оборони України зачистили ділянки поблизу трьох населених пунктів – біля селищ Новоселівка та Січневе на Дніпропетровщині, а також біля Степногірська, що на Запоріжжі.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони України з кінця січня повернули під контроль 480 квадратних кілометрів території на Олександрівському напрямку. За його словами, попри постійні атаки, українські військові утримують позиції та завдають значних втрат ворогу.

  • Російське міноборони нещодавно заявило про "захоплення усієї Луганщини". Однак у Третій штурмовій бригаді спростували заяву росіян та зазначили, що ЗСУ контролюють населені пункти Надія, Новоєгорівка та Греківка.