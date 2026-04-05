Об этом сообщил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Какую тактику использует враг?

"Флеш" объяснил, что россияне действуют следующим образом: большой дрон прилетает в тыл, затем опускается и сбрасывает мину на дорогу или рядом с ней.

Конечно, наш противник также минирует дороги вглубь Украины на глубину 10 – 20 километров, не разбираясь, кто поедет по этой дороге,

– добавил советник министра обороны.

По его словам, мина срабатывает при приближении автомобиля к ней на основе магнитного датчика.

В своей заметке "Флеш" также показал наглядный пример, как может выглядеть такой способ минирования и призвал жителей приграничных регионов обращать внимание на неизвестные предметы на дорогах.

Как выглядит дистанционное минирование / Фото: "Флеш"

