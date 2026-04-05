Об этом сообщил председатель Никопольской РГА Иван Базилюк.

Какие листовки разбрасывают россияне в Никополе?

Враг продолжает информационные провокации. В Никопольской общине нашли листовки, которые разбросали оккупанты с дронов.

В них угрожают атаковать гражданскую технику, пугают приходом "освободителей" и пишут о якобы новом наступлении.

Все эти "предупреждения" – не забота. Это попытка запугать, заставить людей паниковать и потерять доверие к реальной ситуации,

– объяснил Базилюк.

Власть призывает не поддаваться провокациям, игнорировать подобные листовки, не распространять их. В случае такой находки – сообщать правоохранителям.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию.

Он отметил, что враг сейчас пытается посеять страх. Его предыдущие попытки форсирования Днепра, о чем там пишут, завершились абсолютной катастрофой. В то же время Коваленко добавил, что атаки на гражданский транспорт могут быть, ведь это оккупанты делают постоянно.

