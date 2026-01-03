Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Що відомо про приїзд радників з нацбезпеки?

За словами Умєрова, у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами. Працюємо,

– написав він.

Що заявив про приїзд європейців Зеленський?