Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Дивіться також Дві країни готові відправити свої війська в Україну й без мандата ЄС чи ООН, – Die Welt

Що відомо про приїзд радників з нацбезпеки?

За словами Умєрова, у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

Попереду насичений робочий день: безпекові та економічні питання, робота з рамковими документами, координація подальших кроків із партнерами. Працюємо,
– написав він.

Що заявив про приїзд європейців Зеленський?

  • Володимир Зеленський 2 січня повідомив, що до України найближчими днями прибудуть радники з питань національної безпеки для зустрічей з українськими посадовцями.

  • Президент наголосив, що військовий компонент є ключовим для реального гарантування безпеки.

  • За словами глави держави, попри те, що не всі аспекти європейських гарантій безпеки повністю відповідають українським очікуванням, загалом Київ "задоволений ними на 90%".