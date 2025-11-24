Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

Читайте также Белый дом потерял терпение: в WP проанализировали все "за" и "против" мирного плана Трампа

Что Трамп говорит о переговорах?

Ранее американские чиновники, в частности госсекретарь США Марко Рубио, заявляли, что встреча в Швейцарии 23 ноября стала "самой продуктивной и содержательной" за переговорный процесс.

Свой прогноз озвучил и сам Дональд Трамп.

Возможно ли, что в мирных переговорах между Россией и Украиной наметился большой прогресс? Не верьте, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее,

– написал президент.

Интересно! Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала высказал мнение, что расчет Трампа прост – быстро продавить необходимые нормы и поставить всех перед фактом. В то же время что демократические, что республиканские конгрессмены, и другие деятели в США и Европе не поддерживают такую политику Вашингтона.

Как прошла встреча в Швейцарии?