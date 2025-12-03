Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думська".

Дивіться також "Шахеди" знову тероризують Україну: де зараз небезпечно

Що відомо про атаку на Одещину?

В Одеській області близько 00:30 3 грудня почала роботу ППО. Близьк 15 ворожих дронів типу "Шахед" рухалися в напрямку порту "Південний" та Нових Біляр.

Пізніше "Шахед" фіксвали у Чорноморську.

За даними Повітряних сил ЗСУ, атака на Одещину з Чорного моря почалася близько 00:24.

Відбій повітряної тривоги оголосили о 00:45 3 грудня.

Зазначимо, що Росія раніше пригрозила ударами по українських морських портах. Голова МЗС Андрій Сибіга наголосив, що Москва такою риторикою не демонструє бажання миру.

Дрони раніше атакували Одещину і Запоріжжя