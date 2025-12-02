Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Что известно об атаке на Запорожье?
Взрывы прогремели в Запорожской области во время российской атаки. В Воздушных силах ВСУ рассказали об угрозе.
КАБы на Запорожскую область,
– отметили защитники.
Иван Федоров призвал жителей области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Какие регионы также были под обстрелом?
Напомним, что ночью 2 декабря российские оккупанты атаковали 62 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов.
Более 35 из запущенных дронов – "Шахеды". Предварительно, по состоянию на утро сбито/подавлено 39 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В частности, под обстрелом оказалась Одесская область. Российские военные атаковали Одесскую область "Шахедами", повредив энергетический объект, административное здание и частные домохозяйства.