Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

Что известно об атаке на Запорожье?

Взрывы прогремели в Запорожской области во время российской атаки. В Воздушных силах ВСУ рассказали об угрозе.

КАБы на Запорожскую область,

– отметили защитники.

Иван Федоров призвал жителей области оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Какие регионы также были под обстрелом?