Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Яке значення матиме зустріч Трампа і Зеленського?

За словами осіб, обізнаних із деталями переговорів, Трамп повідомив Зеленському та європейським лідерам під час телефонної розмови, що Путін вимагає від України повного контролю над Донбасом. Натомість Зеленський неодноразово заявляв, що Київ не відмовиться від своїх земель, а російський президент раніше вже порушував умови перемир'я.

Європейські лідери, які говорили з Трампом під час його повернення з Аляски, висловили занепокоєння, адже зустріч 15 серпня не принесла реальних результатів.

Дипломати відзначають, що найбільшу вигоду отримав саме Путін, адже сам факт його візиту до США став символічною перемогою. До того ж, за їхніми словами, Трамп погодився перенести акцент із негайного перемир'я на ширшу "мирну угоду".

У своєму дописі після телефонної розмови із Зеленським американський президент заявив, що як зустріч із Путіним, так і розмова з українським лідером пройшли "дуже добре". Водночас Трамп дав зрозуміти, що не поспішає вводити нові обмеження щодо торгівельних партнерів Росії.

Він не формує дискусію, не задає теми, і він звик контролювати ситуацію. Тут він був господарем зустрічі, і все одно виходить так, що виглядає менш контролюючим. Тому для мене це виглядає як певна невдача,

– прокоментував заступник директора Центру геоекономіки Атлантичної ради у Вашингтоні Чарльз Лічфілд.

Проте, за його словами, у Європи немає вибору, окрім як взаємодіяти з Трампом як із посередником.

За словами журналістів, візит Зеленського до Білого дому 18 серпня стане вирішальним моментом для нього, адже його стосунки з Трампом були напруженими. Його останній візит до Овального кабінету в лютому цього року закінчився сваркою між двома лідерами та призвів до тимчасового призупинення США військової допомоги Україні.

Однак відтоді відносили Зеленського і Трампа покращилися.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп також заявив про намір провести тристоронній саміт за участі Путіна. За даними Axios, зустріч може відбутися вже 22 серпня. Водночас сам російський диктатор поки публічно не підтвердив свою участь.