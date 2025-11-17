Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Los Angeles Times.

Що робитиме найбільший авіаносець у світі біля берегів Венесуели?

Військово-морські сили США випустили пресреліз, в якому вказали: в Карибське море прибуде авіаносець "Джеральд Форд" (USS Gerald R. Ford). Це найсучасніший авіаносець Америки.

Завдяки ньому Сполучені Штати наростили військову присутність у регіоні найбільше за останні покоління. Загальна чисельність американських військ на майже десятку кораблів досягла близько 12 тисяч осіб.

16 листопада ударна група палубного крейсера "Джеральд Форд", яка включає ескадрильї винищувачів та ракетних есмінців, пройшла через протоку Анегада поблизу Британських Віргінських островів. Контр-адмірал Пол Ланзілотта, який командує ударною групою авіаносців, заявив, що це посилить і без того великі сили американських військових кораблів для "захисту безпеки та процвітання нашої країни від наркотероризму у Західній півкулі",

– цитують ЗМІ.

Офіційно Америка говорить про боротьбу з наркокартелями, та перекидання такого авіаносця сприймається як ескалація тиску на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Наразі немає тверджень, що загиблі на човнах, атакованих американцями, були наркоторговцями. Мовиться про те, що це рибалки.

США вже давно використовують авіаносці для тиску та стримування агресії з боку інших країн, оскільки їхні військові літаки можуть вражати цілі глибоко всередині іншої країни. Деякі експерти кажуть, що "Джеральд Форд" погано підходить для боротьби з картелями, але він може бути ефективним інструментом залякування для Мадуро, щоб змусити його піти у відставку,

– ідеться в матеріалі.

Журналісти доходять висновку, що величезний корабель на сто тисяч тонн "посилає сигнал". Та експерти поки сперечаються, чи використає Америка свої літаки для ударів по наземних цілях у Венесуелі.

Що відомо про авіаносець USS Gerald R. Ford ВМС США?

"Джеральд Форд" спустили на воду в 2013 році, а ввели в експлуатацію у 2017-му. Його названо на честь 38-го президента США Джеральда Форда.

Цей тип кораблів має змінити авіаносці класу "Німіц", які є найбільшими військовими суднами у світі та мають ядерну силову установку.

Всього військово-морські сили США мають отримати десять авіаносців типу "Джеральд Форд", які замінять авіаносці класів "Німіц" і "Ентерпрайз". За останні 40 років "Джеральд Форд" став першим авіаносцем нового типу в складі ВМС США,

– сказано про це судно у Вікіпедії.

У перспективі "Джеральд Форд" зможе приймати на борт палубні безпілотні літальні апарати.

2023 року він брав участь у навчаннях НАТО в Норвегії і висувався в зону арабо-ізраїльського конфлікту.

