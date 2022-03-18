Об этом рассказал белорусский журналист Франтишек Вячорка во время телемарафона UA вместе.

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Возможно, Лукашенко и хотел бы отправить войска в Украину, но его могут не послушать. Есть мнение, что в белорусской армии сейчас происходит саботаж,

– заявил журналист Франтишек Вячорка.

Он подчеркнул, что белорусы готовы к смене власти уже 20 лет. В 2020 году люди начали выходить против режима, сейчас это нужно завершить.

"Но мы понимаем, что без Украины этого не удастся и наоборот", – подчеркнул журналист.

Часто мы узнаем о сопротивлении со слов полиции. Также есть сеть самиздата, которые распространяют информацию по всей стране. На 15 суток посадили учительницу за желто-голубую ленту. Также есть люди, которые присоединяются к украинцам. Для белорусов это борьба и за свободную Беларусь,

– добавил Вячорка.

Роль Беларуси в нападении России на Украину: кратко

Белорусские солдаты и офицеры категорически отказываются от участия в войне против Украины, в отдельных частях близ Бреста происходят бунты. Чтобы избежать участия в войне, некоторые выезжают за границу.

В Генштабе считают, что вероятность непосредственного участия Вооруженных сил Беларуси в войне против Украины на стороне рашистских оккупантов на Волынском направлении все еще сохраняется.

Кроме того, белорусы и без того уже участвуют в войне России с Украиной. В частности, некоторые белорусы воюют на стороне Украины. Как вот батальон имени Кастуся Калиновского.

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