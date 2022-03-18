Про це розповів білоруський журналіст Франтішек Вячорка під час телемарафону UA разом.

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Можливо, Лукашенко і хотів би відправити війська в Україну, але його можуть не послухати. Є думка, що у білоруській армії зараз відбувається саботаж,
– заявив журналіст Франтішек Вячорка.

Він наголосив, що білоруси готові до зміни влади вже 20 років. У 2020 році люди почали виходити проти режиму, зараз це потрібно завершити.

"Але ми розуміємо, що без України цього не вдасться і навпаки", – наголосив журналіст.

Часто ми дізнаємося про опір зі слів поліції. Також є мережа самвидаву, які розповсюджують інформацію по всій країні. На 15 діб посадили вчительку за жовто-блакитну стрічку. Також є люди, які приєднуються до українців. Для білорусів це боротьба і за вільну Білорусь,
– додав Вячорка.

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